Chiara, quarta vittoria consecutiva nella gabbia!

Nella foto tratta dal profilo Fb di Chiara Penco Massimo Rizzoli e Chiara Penco dopo la vittoria

Quarta vittoria consecutiva in Bellator categoria FlyWeight (pesi paglia, 52 kg). Vittoria per decisione non unanime, split in gergo. Head Coach Rizzoli a QuiLivorno.it: "Speriamo che ora le facciano disputare il titolo mondiale dei pesi paglia donne". Chiara su Fb dopo la vittoria: "Grazie a tutti e grazie Massimo, è sempre bello andare in battaglia con te"

Quarta vittoria consecutiva in Bellator, categoria FlyWeight (pesi paglia, 52 kg), per la livornese Chiara Penco. Sabato 29 ottobre, all’Allianz Cloud di Milano, l’atleta della palestra Rendoki Dojo di Livorno ha sconfitto Manuela Marconetto. Vittoria per decisione non unanime, split in gergo, al termine dei 3 round da 5 minuti: 29-28 per Chiara, 29-28 per Manuela, 30-27 per Chiara. “E’ stato un incontro equilibrato ma alla fine la vittoria ritengo sia stata meritata – commenta l’head coach di Chiara, Massimo Rizzoli – tra l’altro conquistata al 50-60% delle possibilità. Chiara doveva boxare in movimento e lo ha fatto ma ha combattuto sottotono, era rigida, non ha reso quanto doveva. Ma comunque la vittoria è arrivata”. Adesso Rizzoli guarda avanti e non si nasconde: “Speriamo che le facciano disputare il titolo mondiale dei pesi paglia donne, noi ora vorremmo questo”. E Chiara “Beasty Barbie” al termine della gara ha voluto ringraziare su Fb: “E’ stato un match molto equilibrato, ma la vittoria è meritata. Bellissima serata. Ringrazio me stessa, di aver retto duro nonostante una giornata un po’ sottotono; ringrazio il mio coach/head coach Massimo Rizzoli, è sempre bello andare in battaglia con te; ringrazio il mio team Rendokidojo pronti sempre a sostenermi, la mia famiglia e tutti i miei fan; ringrazio i miei manager e matchmakers che fanno davvero un ottimo lavoro; ringrazio la promotion Bellator MMA e bellatoritalia; ringrazio il mio sponsor tecnico @leone1947. RDK Rulez! Sempre avanti!”.

Condividi: