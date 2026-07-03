Chiude dopo 62 anni Agraria Spagnoli: “L’affetto dei clienti è il nostro premio più grande”

Cinzia e Graziano Spagnoli: "Anche se il cuore dice altro, era arrivato il momento di fermarsi. Le piccole imprese richiedono sacrifici sempre più grandi e i nostri figli hanno scelto altre strade. Non esistono parole sufficienti per ringraziare tutti i nostri clienti"

Dopo 62 anni di storia si abbassa la saracinesca dell’Agraria Spagnoli, una delle attività storiche del commercio livornese. Una decisione sofferta, maturata non per mancanza di clienti ma perché, spiegano i titolari Cinzia e Graziano Spagnoli, che ringraziamo per la disponibilità, è giunto il momento di fermarsi: “Oggi come oggi se vuoi stare al passo non bastano 10 ore al giorno di lavoro e noi iniziamo ad essere stanchi. E dal momento che i nostri figli hanno intrapreso altre strade, siamo giunti a nostro malincuore a questa decisione”. La storia dell’Agraria Spagnoli affonda le proprie radici nel 1964, quando Ilio Spagnoli, ortolano di professione, rilevò l’attività dando inizio a un percorso che avrebbe accompagnato intere generazioni di livornesi. Al suo fianco, fin dal primo giorno, c’era la moglie, ancora oggi presente, che ha dedicato gran parte della sua vita al negozio condividendone sacrifici e soddisfazioni. Dopo la scomparsa di Ilio, un ruolo fondamentale è stato svolto anche dagli zii Carlo e Renzo, che hanno continuato a sostenere la famiglia e a contribuire alla gestione dell’attività, permettendo così a Cinzia e Graziano di portare avanti l’eredità del padre. Ed è proprio il rapporto costruito con i clienti a rappresentare oggi il ricordo più prezioso. “Non esistono parole sufficienti per ringraziarli. Ci hanno dimostrato un affetto che non avremmo mai immaginato. Non dimenticheremo mai. È il regalo più bello che Livorno potesse farci dopo una vita trascorsa dietro il bancone del nostro negozio. Addirittura ci hanno supplicato di non chiudere e qualcuno ci ha perfino detto che sarebbe andato dal sindaco per impedirci di prendere questa decisione. Parole che ci hanno commosso e che ci hanno fatto capire come tutti i sacrifici affrontati in questi anni siano stati ripagati dall’affetto delle persone”. Per Cinzia e Graziano Spagnoli resta la soddisfazione di aver portato avanti per decenni un’attività che ha saputo conquistare la fiducia di migliaia di livornesi, mantenendo sempre al centro professionalità, disponibilità e il valore del consiglio dato con competenza. “Ai dipendenti che si sono susseguiti negli anni, grazie, e a quelli che non hanno ancora l’età pensionabile rivolgiamo un in bocca al lupo“, concludono.

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