Chiude dopo 144 anni il Panificio Gragnani. Oggi ultimo giorno di attività

"La lacrimuccia scende, eccome. Ringraziamo di cuore tutto il quartiere: torneremo in questa strada da clienti". Si chiude una pagina di storia di Livorno iniziata nel 1882 in via Solferino con il nonno del nonno di Riccardo Gragnani e proseguita, dal 1968, in via di Salviano

Si chiude una pagina di storia di Livorno. Martedì 30 giugno sarà l’ultimo giorno di attività del Panificio Gragnani di via di Salviano, un’attività che affonda le proprie radici quasi un secondo e mezzo fa. A raccontare questa lunga storia è Riccardo Gragnani, che ringraziamo per la disponibilità, ultimo fornaio della famiglia: “L’attività è stata aperta nel 1882 in via Solferino dal nonno del mio nonno. Prima ancora la famiglia commerciava farina. In via di Salviano siamo presenti dal 1968“. Per Riccardo tutto è iniziato come un gioco. “Avevo appena dieci anni. Mio padre, che lavorava insieme a mio nonno, mi faceva mettere i panini nelle teglie. Così, quasi senza accorgermene, ho imparato questo mestiere”. Con il passare degli anni quel gioco si è trasformato in una professione, vissuta fianco a fianco con la sorella Sabina che si occupa del banco. “La scelta di chiudere è dovuta alla fine della carriera di mia sorella e alle mie altre scelte lavorative”. Il pensiero finale è dedicato a chi, in tutti questi anni, ha accompagnato il cammino del panificio. “Ringraziamo il quartiere, perché oltre a lavorarci ci siamo anche nati. Un grazie va anche a tutte le attività commerciali della zona e, soprattutto, alle tantissime persone che ci hanno dato la loro preferenza in tutti questi anni. Ci conoscono da tutta Livorno e da tutta la città sono sempre venuti a comprare il nostro pane. Infine, un immenso ringraziamento a mio cognato e marito di Sabina, Moreno, da sempre presente nel nostro Panificio sin da poco più che ventenne”. Il 30 giugno usciranno dal forno gli ultimi prodotti poi si chiuderà una storia lunga 144 anni fatta di sacrificio, tradizione e passione. “Una lacrimuccia c’è, ed è veramente molto sentita. I ricordi sono infiniti, è un capitolo enorme della nostra storia. Torneremo comunque in questa strada da clienti, ma quello che abbiamo vissuto qui resterà per sempre con noi”.

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