Chiusura temporanea del Centro di Raccolta Livorno Sud per lavori di manutenzione

Aamps/RetiAmbiente informa i cittadini che martedì 31 marzo 2026 il Centro di Raccolta Livorno Sud, situato in via Carlo Cattaneo 81, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili.

La decisione si è resa necessaria a seguito di controlli tecnici effettuati sulla rampa utilizzata dalle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti, dai quali è emersa la necessità di intervenire con lavori di consolidamento della struttura metallica, al fine di garantire la piena sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Trattandosi di un martedì, giornata in cui il centro è normalmente aperto, AAMPS invita gli utenti che devono conferire rifiuti a utilizzare in alternativa il Centro Ambientale Temporaneo di via Gamerra, situato nella zona del Parco Levante, che resterà regolarmente disponibile per il servizio con orario 9.00-15.00.

L’azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.

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