Christian è tornato a camminare: “Guess who is back”

L'annuncio di Christian su Instagram. Nel video inviato dalla famiglia, Christian muove i suoi primi passi

Christian è tornato a camminare. “Guess who’s back” (indovina chi è tornato). Ad annunciarlo con questa frase è stato proprio Christian con un post Instagram. Il 14 marzo, a Budrio, ha indossato le protesi e nel video inviato dalla famiglia (guarda qui o sul link in fondo all’articolo), Christian muove i suoi primi passi. “Sono giornate intense, grazi a tutti per il sostegno” ha detto il babbo Roberto Volpi. Christian rimarrà a Budrio un paio di settimane per un percorso di apprendimento e riabilitazione.