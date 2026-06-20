Ciao Campione, il murale di NinjArt per ricordare Igor Protti

E' il primo apparso a Livorno nelle ore del dolore: un saluto affettuoso e diretto che racchiude il sentimento di una città intera. A realizzarlo è stato Ninjart: "Il mio omaggio a un uomo immenso. Adesso quel grido è impresso sui muri di questa città, eterno come l’amore che la gente ha sempre avuto per te"

Anche l’arte urbana si è unita al cordoglio della città per la scomparsa di Igor Protti. Nelle ore successive alla notizia della morte dell’ex capitano amaranto, NinjArt ha realizzato un’opera dedicata a quello che per migliaia di tifosi resta il simbolo per eccellenza del Livorno calcio. Il ritratto raffigura Protti con la maglia amaranto e lo sguardo carico della grinta che lo ha sempre contraddistinto. Sopra l’immagine campeggia una semplice ma significativa scritta: “Ciao Campione”. Un saluto affettuoso e diretto che racchiude il sentimento di una città intera. L’artista ha condiviso l’opera sui social accompagnandola con un messaggio particolarmente sentito: “Il mio omaggio a un uomo immenso, che ha fatto sognare tante persone. Il tuo volto, la tua grinta e quel legame indissolubile con Livorno. Adesso quel grido è impresso sui muri di questa città, eterno come l’amore che la gente ha sempre avuto per te. Quel cuore sulla maglia non è solo un disegno, era il tuo modo di vivere. Grazie di tutto”. Quello realizzato dall’artista livornese non è soltanto un murale, ma un gesto di riconoscenza collettiva. Perché, come scrive NinjArt nel suo messaggio, quel grido oggi è davvero impresso sui muri di Livorno. E probabilmente lo resterà per sempre.

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