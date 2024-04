“Ciao Fabrizio, porteremo avanti il tuo impegno e la tua determinazione”

L’Associazione Autismo Livorno con la perdita di Fabrizio Messerini viene privata di un punto di riferimento importante. Da oltre vent’anni Fabrizio, con il suo impegno per la difesa dei diritti delle persone autistiche, si è espresso in azioni concrete in ogni ambito, dall’inserimento scolastico all’autonomia per una vita indipendente. Tra le sue preoccupazioni, condivise dalle famiglie dell’Associazione, c’era il futuro per le persone autistiche nella realtà cittadina di Livorno e dare dignità a queste persone, senza ricadere in inutili pietismi ma in una reale presa di coscienza cittadina su che cosa significa vivere con o essere una persona autistica. A Fabrizio riconosciamo la lealtà, la passione e l’esserci sempre stato soprattutto quando di autismo poco si sapeva ed era difficile varcare la soglia di uffici istituzionali locali per un confronto che ci avrebbe permesso di garantire i diritti dei nostri figli. Oggi possiamo dire che tanti di questi confronti con le istituzioni hanno avuto origine proprio grazie al costante impegno e all’immancabile determinazione di Fabrizio. Possiamo promettergli che continueremo così, impegnandoci a non abbandonare mai questo percorso cominciato insieme e restando accanto a Patrizia, Alessia e Asia.

