Il baseball amaranto piange il mitico “Tacche”

Fabrizio Messerini, detto Tacche, in una foto di una recente cena di squadra delle vecchie glorie

E' stato uno dei pionieri del movimento del batti e corri labronico, con lui il baseball a Livorno ha costruito le sue basi a cavallo tra gli anni '70 e gli '80. Il suo ultimo saluto sarà dato mercoledì 27 alle 15 alla camera mortuaria di viale Alfieri. Da lì le mosse per l'ultimo viaggio verso il cimitero dei Lupi. Verso l'ultimo fuoricampo

Ha fatto la storia del baseball livornese, in quel campo-non campo di via dei Pensieri quando ci voleva tanta passione e molta fantasia e questo sport, così strano e così affascinante allo stesso tempo, era roba da alieni. Lui, Fabrizio Messerini, per tutti gli amici del batti e corri labronico “Tacche”, era uno dei primi “alieni” che hanno popolato questo sport dando vita a uno storico movimento che nel corso degli anni ha reso grande questo sport.

Era uno dei bimbi di “Corea” insieme all’immenso Otello Cavallini e agli altri che come lui fecero grande il Livorno Baseball: il ruspante Riccardo La Rosa, a quello che sarebbe diventato uno dei migliori pitching coach del movimento toscano, Marcello Manuli e a tutta la “banda” con Mauro Belfiore, Renato Dall’Asta, Lorenzo Martini, Steve Wheeler, Stefano Secchi, Fabrizio Di Petrantonio, Alessandro Piacentini e tanti tanti altri che in quegli anni a cavallo tra i 70′ e gli ’80 tutti on the road costruirono le fondamenta del Grande Gioco qui a Livorno.

ll “Tacche” non era un giocatore, era un’entità, uno spirito guida, un modello di vita e di filosofia del baseball. Sul monte con quel caricamento fuori fuoco e quella palla svolazzante che non arrivava mai ha dato del filo da torcere a tanti battitori. Ma anche come interbase sapeva il fatto suo. Tanto da insegnare la tecnica e il “ruolo” al nipote Daniele Paoletti.

Il suo numero 2, lo storico numero 2 del Baseball Livorno, è stato ritirato non molto tempo fa dalla società e messo nella Hall of Fame del baseball amaranto insieme al 23 di Lorenzo Martini e al 3 di Otello Cavallini. Quando si parla di Fabrizio “Tacche” Messerini quindi, si sta parlando di una vera e propria pietra miliare di questo sport in città. I ricordi si rincorrono su quel pullman sgangherato, in quei campi polverosi quando ancora i bei diamanti di terra rossa erano solo nei film “amerighani”. La faccia pulita di uno sport complicato ma puro, importato dalle rule of baseball ma alla fine così alla portata di tutti, popolare per eccellenza. Una palla e un bastone. E tanta voglia di sognare. Perché il baseball, soprattutto in quegli anni lì del Tacche era specialmente sogno. E immaginazione. Era voglia di evadere. Era sporcarsi con un’idea a stelle e strisce rivestendosi dei panni di operaio di giorno. Era il panino mangiato fuori dal “campone” la domenica tutti insieme, era il fuoricampo di Otello che arrivava puntuale come la messa alle 12, era “apri le finestre zia Rosi”, era la curva di sottomarino del Tacche che faceva avvoltolare su se stessi tutti battitori.

“La famiglia del Livorno Baseball – si legge in una nota stampa diramata dalla società che ringraziamo per la foto e la disponibilità – ha appreso questa mattina della scomparsa di uno dei giganti del baseball amaranto. Dopo una lunga malattia, Fabrizio Messerini, l’immenso numero 2 ritirato dallo storico presidente Alfredo Sisi durante la grande festa che si tenne allo storico Chucheba di Castiglioncello, ci ha lasciato. La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti si stringono a Daniela e a tutta la famiglia Messerini in questo momento di dolore”.

Il suo ultimo saluto sarà dato mercoledì 27 alle 15 alla camera mortuaria di viale Alfieri. Da lì le mosse per l’ultimo viaggio verso il cimitero dei Lupi. Verso l’ultimo fuoricampo. Verso quel campo di granturco pronto ad accogliere il pioniere del baseball amaranto.

