“Ciao Renato”, piazza Garibaldi in lutto

Una cliente: "Renato lo trovavi sempre fuori, seduto sulla sedia, a leggere: sole, pioggia, vento, estate o inverno. Era lì. Rimaneva molto simpatico e alla mano anche per questo aspetto"

“Quando ero triste e entravo qui entravo in un mondo magico. Magari ci fossero più posti così. Ciao Renato”. Quello che avete letto è il dolce pensiero scritto su un biglietto, verosimilmente da una frequentatrice, in seguito alla scomparsa del titolare del negozio di libri e fumetti usati Il Mercante in piazza Garibaldi. La dedica è stata attaccata sul pannello accanto alla saracinesca dove è presente anche un altro biglietto. Quello dell’associazione La Riuso: “Ciao Renato, vola alto”. La caratteristica della libreria del signor Renato era quella di non catalogare libri (potevi trovare inoltre dischi e vinili ma in percentuali nettamente inferiori rispetto ai libri). “Erano così tanti da doverci camminare sopra per raggiungere determinate zone. La filosofia era un po’ questa – racconta una ragazza che era stata qui lo scorso dicembre – Scartabellavi e se ti piaceva acquistavi. Potevi stare dentro anche ore. Quando arrivavi Renato lo trovavi sempre fuori, seduto sulla sedia, a leggere: sole, pioggia, vento, estate o inverno. Era lì. Rimaneva molto simpatico e alla mano anche per questo aspetto”.

