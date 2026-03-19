Cintura nera di 6° Dan al maestro Vivaldi: festa tra ricordi e gratitudine

Per celebrare questo importante riconoscimento, il Budokan Portuali Livorno ha organizzato una festa carica di emozione che ha visto la partecipazione di tanti ex atleti. Momento particolarmente toccante è stata la consegna di una targa come segno concreto di riconoscenza per i valori trasmessi nel tempo

Il Maestro Giovanni Vivaldi, storico punto di riferimento del Budokan Portuali Livorno, ha ricevuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali il prestigioso grado di Cintura Nera 6° Dan, con decisione Motu Proprio, “più alto riconoscimento sportivo che corona la lunga militanza sportiva e la dedizione verso il Karate italiano”. Un traguardo che racconta anni di impegno, passione e dedizione, vissuti sempre con coerenza e nel rispetto dei valori autentici del Karate: rispetto, disciplina, spirito di gruppo, lealtà e fair play. Ma soprattutto racconta una storia fatta di presenza costante, di sacrifici silenziosi e di un’attenzione profonda verso i propri allievi, considerati da sempre molto più che semplici atleti: ragazzi seguiti ovunque, attraverso chilometri e chilometri percorsi per essere presenti, sostenuti con consigli preziosi prima di ogni gara e accompagnati da quell’inconfondibile “pappina sulla testa”, gesto semplice ma carico di significato, capace di trasmettere sicurezza, fiducia e senso di appartenenza prima di ogni sfida. Per celebrare questo importante riconoscimento, il Budokan Portuali Livorno ha organizzato una festa carica di emozione, che ha visto la partecipazione di tanti ex atleti. Nei loro occhi l’orgoglio e la gratitudine per un Maestro che ha lasciato un segno indelebile, non solo sul tatami ma nella vita. Momento particolarmente toccante è stata la consegna di una targa, offerta proprio dai “suoi ragazzi”, come segno concreto di riconoscenza per i valori trasmessi nel tempo. Valori insegnati prima con l’esempio e poi con le parole. E poi, come se il tempo non fosse mai passato, tutti di nuovo sul tatami. Dopo la foto di rito, vecchi e nuovi allievi si sono allenati insieme, condividendo sorrisi, fatica e passione. E mentre i suoi allievi – di ieri e di oggi – continuano a portare avanti ciò che ha insegnato, resta forte un sentimento condiviso: “Grazie, Maestro, per quello che sei e per ciò che continui a trasmettere, ogni giorno”.

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