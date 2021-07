Comunicato Livorno Calcio: l’assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società

Il liquidatore Pier Paolo Gherlone: "Atto dovuto previsto dal codice civile. Entro il 19 luglio potrà essere revocata la liquidazione qualora si perfezionassero accordi oggi in divenire per garantire la continuità aziendale"

L’assemblea dei soci del Livorno Calcio tenutasi il 9 luglio nello studio notarile del notaio Valente di Torino – si legge in un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio del 9 luglio sul sito del Livorno Calcio – preso atto che non vi è stato l’azzeramento delle perdite con versamento in conto capitale ha deliberato la messa in liquidazione della società nominando liquidatore il responsabile amministrativo finanza e controllo Pier Paolo Gherlone che rilascia la seguente dichiarazione: “E’ stato un atto dovuto previsto dal codice civile. Il mio compito sarà quello di trovare un nuovo soggetto a cui veicolare, in base alle norme federali, il compendio aziendale incluso il titolo sportivo e il diritto all’affiliazione o in alternativa far revocare, entro il 19 luglio, la liquidazione qualora si perfezionassero accordi oggi in divenire per garantire la continuità aziendale”.

Qui, in un comunicato inviato dal sindaco l’8 luglio, la posizione espressa dagli sportivi amaranto, dai rappresentanti della curva, dai referenti di tutti i club con il sindaco e l’amministrazione comunale riguardo la questione Livorno Calcio.