Confcommercio Livorno: il Gruppo Panificatori e Pasticceri incontra l’amministrazione

Valorizzare il pane non solo come alimento quotidiano, ma come espressione del territorio e della sua tradizione. È stato questo il tema al centro dell’incontro tra il neo-costituito Gruppo Panificatori e Pasticceri di Confcommercio e l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al Commercio Rocco Garufo e dalla funzionaria Letizia Desideri.

L’appuntamento ha segnato un primo momento di confronto per la categoria, rappresentata dal presidente dei panificatori Gianluca Morsilli e dal vicepresidente Riccardo Cerretini, affiancati dall’assistente al direttore Alessio Giovarruscio e dal segretario Daniele Capecchi.

«Abbiamo presentato ufficialmente il nostro gruppo, una realtà che non rappresenta soltanto un settore produttivo di qualità, ma anche un presidio storico e sociale nei quartieri della città. Abbiamo trovato grande disponibilità al dialogo da parte dell’assessore data-end=”1056″>Rocco Garufo», ha dichiarato il presidente Gianluca Morsilli.

Nel corso dell’incontro è stata avanzata l’idea di promuovere il pane come elemento della proposta turistica e commerciale della città, mettendolo in relazione con le altre eccellenze agroalimentari del territorio.

«Il pane è il compagno naturale dell’olio di qualità, dei salumi e dei vini del nostro territorio – ha sottolineato Morsilli –. L’idea è organizzare iniziative dedicate alla filiera corta, dai grani locali alla tavola, con degustazioni guidate, laboratori aperti e percorsi enogastronomici nei quartieri. Vogliamo aiutare i consumatori a riscoprire il valore del prodotto artigianale e della tradizione».

Costruire eventi tematici capaci di mettere in rete il mondo dell’arte bianca con le altre realtà del comparto food, rafforzando la conoscenza del pane fresco e dei prodotti da forno locali. Una proposta accolta positivamente da Rocco Garufo. «Si tratta di un settore fortemente legato all’identità del territorio. Inserire la “cultura del pane” nel calendario degli eventi cittadini permetterà di coinvolgere non solo i livornesi ma anche i visitatori», ha affermato.

Durante l’incontro si è parlato anche di accessibilità alle attività commerciali e di vivibilità dei quartieri, con particolare attenzione al tema della sosta.

«Per panifici, pasticcerie e negozi di vicinato la possibilità di fermarsi facilmente è fondamentale – ha ricordato l’assistente del direttore di Confcommercio Livorno Alessio Giovarruscio –. Accogliamo quindi con favore la volontà dell’amministrazione di lavorare a un piano parcheggi in alcune zone critiche della città. Migliorare l’accessibilità significa sostenere concretamente il commercio di prossimità».

Amministrazione comunale e Confcommercio hanno infine concordato di mantenere aperto un confronto costante per sviluppare le proposte emerse. «La collaborazione tra gli uffici comunali e chi ogni giorno lavora sul territorio può trasformare queste idee in progetti concreti per la città», conclude Alessio Giovarruscio.

