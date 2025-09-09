Confcommercio: “Meno micro attività, più stabilità nelle imprese strutturate”

Secondo i dati della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, a Livorno negli ultimi cinque anni le imprese del commercio al dettaglio sono passate da 3.873 a 3.512, con una riduzione complessiva del 9,3% (dati relativi ai secondi trimestri 2021-2025). Il calo riguarda soprattutto le microimprese: quelle con meno di 5 addetti hanno registrato una contrazione del 12,6% in quattro anni. Al contrario, le aziende con 6-9 addetti e quelle con oltre 10 addetti si sono mantenute stabili o hanno mostrato una lieve crescita. “Che il dettaglio sia in difficoltà non sorprende”, spiega Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Livorno – ma i numeri ci dicono anche che le realtà più strutturate tengono, mentre sono le attività familiari o di piccolissime dimensioni a soffrire di più. Non possiamo che essere preoccupati, perché la rete di negozi tradizionali è parte dell’identità economica e sociale della città. Tuttavia il commercio sta cambiando: laddove ci sono organizzazione, investimenti e nuove strategie, le imprese resistono e in alcuni casi crescono”. Pieragnoli sottolinea che “dietro ogni chiusura c’è anche la possibilità di un nuovo inizio. Livorno ha già superato la fase più critica della pandemia e oggi, grazie agli strumenti messi in campo da Comune, Regione e Camera di Commercio – dalla riqualificazione urbana ai contributi per digitalizzazione e innovazione – può affrontare con più forza le sfide poste dal mercato online e dalla concorrenza esterna. Ora serve attrarre nuove imprese, dinamiche e integrate con il turismo e la vita culturale, per rendere più vivo e competitivo il centro città”.

