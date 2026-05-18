Confcommercio, nasce il gruppo Cupla

Presentato in Confcommercio il nuovo organismo che riunisce le principali associazioni dei pensionati del territorio. Oltre 39mila aderenti per rafforzare la rappresentanza su welfare, sanità e politiche sociali, con l’obiettivo di promuovere tutela, invecchiamento attivo e dialogo con le istituzioni

Si presenta in Confcommercio il Cupla provinciale di Livorno, il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo che riunisce le principali associazioni dei pensionati delle categorie economiche del territorio: 50&PIU’ Confcommercio, ANP CIA, CNA Pensionati, ANAP Confartigianato, FIPAC Confesercenti e Federpensionati Coldiretti. Sul territorio provinciale il nuovo coordinamento rappresenta oltre 39.000 aderenti tra pensionati e anziani, con l’obiettivo di dare voce unitaria alle associazioni promotrici e rafforzare il dialogo con le istituzioni sui temi sociali, sanitari e del welfare territoriale. “Il Cupla provinciale nasce per promuovere tutela, partecipazione attiva e rappresentanza delle persone anziane – spiegano i rappresentanti del Coordinamento – valorizzando il loro ruolo all’interno della società e delle comunità locali”, ha spiegato la presidente provinciale 50&Più Confcommercio Livorno Loretta Raffaelli, che è stata nominata coordinatrice provinciale Cupla. Tra le priorità operative individuate dal Cupla provinciale figurano il miglioramento dei servizi socio-sanitari, il contrasto alla solitudine degli anziani, la difesa del potere d’acquisto delle pensioni e la promozione di iniziative dedicate all’invecchiamento attivo e alla solidarietà intergenerazionale. “Vogliamo costruire una rete forte e inclusiva, capace di valorizzare l’esperienza degli anziani come risorsa per tutta la comunità, collaborando con enti locali, terzo settore e cittadini per un territorio più coeso e attento alle persone”, aggiunge la neo nominata viceprcoordinatrice Cupla Patrizia Bini, presidente provinciale Cna Pensionati. Il Cupla è presente sia a livello nazionale che territoriale e si propone di promuovere presso le istituzioni italiane ed europee gli interessi e le istanze dei pensionati e degli anziani, affinché vengano tutelati i loro redditi, il potere di acquisto delle pensioni e garantite risposte concrete ai bisogni sociali e sanitari. Oltre a Loretta Raffaelli, coordinatrice provinciale, e Patrizia Bini, vice coordinatrice, fanno parte del CUPLA della provincia di Livorno: Primo Bellucci di ANP CIA, Franco Bientinesi di ANAP Confartigianato, Roberto Niccolini di FIPAC Confesercenti e Daniela Larocchia Federpensionati Coldiretti. Presente alla conferenza stampa il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli che, oltre a congratularsi con i componenti del CUPLA, ha sottolineato l’importanza di un coordinamento unitario per il dialogo istituzionale, per incidere sulle decisioni politiche a livello locale e nazionale, e per rappresentare una voce guida per giovani e meno giovani ancora al lavoro”.

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