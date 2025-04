Confcommercio ospita il Business Angel Club

La presidente Francesca Marcucci: "Siamo sempre pronti a sostenere iniziative che possano creare nuove opportunità per le imprese. L’innovazione è una leva strategica per il futuro". L'evento, rivolto alle imprese e agli interessati ad investire sul territorio, si terrà l'8 aprile alle ore 18:30 nella sede di Confcommercio in via Serristori. Per partecipare si consiglia la registrazione al link che trovate in fondo all'articolo

Confcommercio Livorno ospiterà l’iniziativa del Business Angel Club (BAC) di Livorno dal titolo Innovazione e cambiamento: quali modelli di gestione virtuosi a vantaggio del territorio livornese. L’evento, rivolto alle imprese e agli interessati ad investire sul territorio, si terrà l’8 aprile alle ore 18:30 nella sede di Confcommercio Livorno. “Siamo sempre pronti a sostenere iniziative che possano creare nuove opportunità per le imprese”, afferma Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio. “L’innovazione è una leva strategica per il futuro, e momenti di confronto come questo sono fondamentali per costruire una rete solida tra imprenditori, investitori e startup.” Il Business Angel Club Network, di cui il Business Angel Club Livorno fa parte, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale attraverso l’innovazione e il networking tra imprese e professionisti. L’incontro offrirà a imprenditori, investitori e startup un’opportunità unica per confrontarsi su modelli di gestione innovativi e sulle potenzialità offerte dall’Open Innovation.

Programma dell’evento

Come investire in startup – Intervento a cura di Alberto Giusti, Business Angel e fondatore del Business Angel Club Network

Tavola rotonda su Open Innovation

Partecipanti:

Francesca Marcucci – Presidente Confcommercio Livorno

Barbara Politi – Consulente in gestione strategica delle innovazioni e della proprietà industriale

Pietro Angelini – Amministratore Delegato del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Direttore Generale di Navigo

Claudia Pavoletti – Giurista internazionale in proprietà intellettuale e nuove tecnologie

Startup Live Clinic

Una startup e una PMI innovativa presenteranno i loro progetti, seguiti da una sessione di domande e risposte. Le aziende invitate sono Elemento Cloud e Seares. “Sarà un’occasione preziosa” continua Marcucci, “per scoprire le potenzialità dell’Open Innovation, un modello di innovazione collaborativa in cui le aziende non si affidano solo a risorse interne per sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi, ma si aprono a contributi esterni, come startup, università, centri di ricerca e clienti. Le aziende possono quindi acquisire e condividere idee, tecnologie e competenze per accelerare il proprio sviluppo e ridurre i costi e i rischi dell’innovazione”. L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare, si raccomanda la registrazione anticipata su: https://info.digitalbuildingblocks.it/it/evento-bac-livorno

