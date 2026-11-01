Operazione ad “Alto impatto”: 270 persone identificate e 28 locali controllati

L'operazione interforze ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Sei i posti di controllo effettuati, verifiche anche nella notte di Halloween

Sei posti di controllo, 270 persone identificate e 28 locali sottoposti a verifica. È il bilancio delle operazioni “Alto impatto” effettuate nel fine settimana a Livorno, con particolare attenzione al centro città e alla notte di Halloween. L’attività ha visto impegnate congiuntamente Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. I controlli sono stati disposti dal questore della provincia di Livorno, Michele Abenante, in seguito all’individuazione dei principali obiettivi condivisi durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni sono state finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare, della microcriminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone più frequentate della città. Questa volta, la scelta è ricaduta sul centro cittadino, anche alla luce delle numerose richieste di intervento per episodi di criminalità, soprattutto durante i fine settimana. Nel dettaglio, sono stati effettuati 6 posti di controllo, durante i quali sono state controllate 270 persone e 13 tra auto e motoveicoli. Elevate inoltre 2 sanzioni amministrative. Le verifiche hanno interessato anche 28 esercizi e locali. Le operazioni hanno permesso di acquisire elementi utili, suscettibili di ulteriori sviluppi e approfondimenti investigativi da parte degli uffici di polizia giudiziaria. Sono tuttora in corso altri accertamenti da parte degli uffici specialistici delle diverse Forze intervenute. Alcuni dei risultati conseguiti, per la possibile rilevanza penale, sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. L’attività rappresenta anche una risposta alle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. A questo proposito, viene ribadita l’importanza dell’applicazione YouPol, scaricabile su dispositivi Android e iPhone, attraverso la quale è possibile segnalare fatti ed episodi, anche in forma anonima e allegando fotografie.

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