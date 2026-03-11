Controlli sulla sicurezza nei locali, Confesercenti ha attivato uno sportello per le imprese

Dopo le verifiche antincendio che stanno interessando le attività della provincia, l’associazione si attiva con formazione e assistenza: oltre 70 aziende hanno già partecipato al webinar informativo

Alla luce dei controlli sulla sicurezza antincendio che stanno interessando numerose attività della provincia di Livorno, Confesercenti provinciale Livorno si è subito attivata per offrire supporto concreto alle imprese del territorio. Proprio nei giorni scorsi l’associazione ha organizzato un webinar informativo dedicato alle normative sulla sicurezza e ai controlli in corso, che ha coinvolto oltre 70 aziende tra bar, ristoranti e pubblici esercizi. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto per chiarire dubbi, approfondire gli obblighi normativi e fornire agli operatori strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le verifiche. Per rafforzare questo percorso di accompagnamento, Confesercenti Livorno ha inoltre attivato uno sportello dedicato proprio alle tematiche legate alla sicurezza e ai controlli, con l’obiettivo di affiancare le imprese nella verifica della propria posizione, nella prevenzione di eventuali criticità e negli adeguamenti necessari per operare nel pieno rispetto delle normative.

“Non tutte le imprese conoscono nel dettaglio le nuove direttive emanate dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza – spiega il direttore Alessandro Ciapini –. Per questo abbiamo deciso, insieme ai nostri consulenti, di mettere a disposizione delle aziende uno sportello dedicato a questo tema. L’obiettivo è accompagnare gli operatori passo dopo passo e fornire loro tutte le informazioni e il supporto necessario. Confesercenti è a completa disposizione delle imprese del territorio”. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire agli imprenditori un punto di riferimento concreto in una fase in cui molti operatori stanno cercando informazioni e assistenza per orientarsi tra adempimenti e procedure. Le attività interessate possono rivolgersi agli uffici di Confesercenti Livorno per ricevere consulenze dedicate e supporto operativo.

