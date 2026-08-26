Coppia di delfini al largo di Antignano

Un fotogramma tratto dal video di Gianni, che ringraziamo per la disponibilità

L'avvistamento di Gianni durante il rientro da un giro in barca: "E' stato uno spettacolo emozionante con un tramonto da brividi sullo sfondo"

Trovate il video in fondo all’articolo

Un incontro inatteso, di quelli che trasformano un semplice rientro in barca in un ricordo da portare con sé. È quanto vissuto da Gianni, che ringraziamo per la disponibilità, nella serata di lunedì 24 agosto. Erano circa le 20 e stava facendo ritorno verso terra quando in compagnia di amici, quasi per caso, ha guardato verso l’orizzonte. È stato allora che ha notato i due delfini: “Mi trovavo a circa due miglia dalla Scalinata di Antignano”. Da quel momento, la curiosità si è trasformata in emozione. “Ci siamo avvicinati pian piano e i due delfini sono diventati sempre più visibili, fino ad arrivare molto vicino all’imbarcazione. E’ stato uno spettacolo emozionante con un tramonto da brividi sullo sfondo”. Gianni ha anche realizzato un video dell’avvistamento, riuscendo a immortalare alcuni secondi di quell’incontro inatteso.

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