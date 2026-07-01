Coraggio e spirito di servizio, premiati 26 agenti della Polizia Locale

Tra i premiati agenti, assistenti, sovrintendenti e commissari. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta durante la cerimonia per il 281° anniversario del Corpo a Villa Mimbelli alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvetti e del vice comandante Vaccai

Si è svolta a Villa Mimbelli la cerimonia per il 281° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose. Nel corso della mattinata sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti e il vice comandante ad interim Marco Vaccai. Oltre ai riconoscimenti al personale andato in pensione, sono stati consegnati encomi ed elogi scritti agli agenti che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinti per professionalità, coraggio, capacità investigativa e spirito di servizio. Durante l’evento sono stati inoltre esposti i mezzi e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al Corpo, tra cui autovelox, Targa System ed etilometro, mentre uno stand dedicato all’educazione stradale ha accolto i più piccoli con materiale informativo e gadget. La cerimonia è stata accompagnata dalla Fanfara dell’Accademia Navale, diretta dal 1° Luogotenente Maestro Franco Impalà, e dall’esecuzione dell’Inno Nazionale affidata alla cantante Angelica Cardi.

L’intervento in supporto ai Carabinieri: elogio a quattro agenti

Tra i primi riconoscimenti consegnati figura l’elogio scritto al commissario Matteo Calvani, all’assistente scelto Ilaria Doveri, all’assistente scelto Lorena Cerrai, all’agente scelto Stefano Lenzi e all’agente scelto Edoardo Rubichi. Gli operatori intervennero in supporto ai Carabinieri durante il fermo di un uomo all’incrocio tra viale Carducci e via Donnini, dove una donna in forte stato di agitazione iniziò a minacciare e aggredire gli agenti. Grazie al loro tempestivo intervento fu possibile interrompere la colluttazione e arrestare la donna, successivamente denunciata per violazione della libertà vigilata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posta agli arresti domiciliari. L’elogio premia la professionalità e la prontezza operativa dimostrate nell’intervento.

L’indagine sull’incidente mortale: encomio al gruppo investigativo

L’encomio è stato conferito ai commissari Elisa Esposito, Pietro Soro e Daniele Levi, al sovrintendente scelto Manuela Mariani e agli assistenti scelti Federica Baldeschi, Jonathan Davitti e Cristiana Palumbo per la complessa attività investigativa scaturita dall’incidente mortale avvenuto il 1° luglio 2025 in via Leonardo Da Vinci. Dopo i primi rilievi, che portarono all’iscrizione del conducente dell’auto per omicidio stradale aggravato, le ulteriori indagini coordinate dalla Procura, sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati, testimonianze e approfondimenti investigativi, consentirono di raccogliere elementi tali da trasformare l’accusa in omicidio volontario nei confronti del conducente del motociclo e tentato omicidio della passeggera rimasta gravemente ferita. Il riconoscimento è stato attribuito per la capacità investigativa, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrate.

L’inseguimento da Scali del Corso a piazza del Municipio

Un altro elogio scritto è stato conferito ai commissari Elena Bianchi, Carlo Schiaffino e Giuseppe Mercurio, agli agenti Emanuele Tenerani, Eleonora Azzurra Velia, Patrizia Grillo, Monica Meschinelli, Valerio Nardi e Cristina Tognotti. L’intervento ebbe origine quando l’agente Nardi, in Scali del Corso, notò un uomo armato di cacciavite che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta. Alla vista dell’operatore il soggetto fuggì, dando vita a un inseguimento conclusosi in piazza del Municipio, dove le pattuglie intervenute riuscirono a bloccarlo nonostante la violenta resistenza opposta. Alcuni agenti rimasero feriti e dovettero ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’uomo fu denunciato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’elogio riconosce spirito d’iniziativa, alto senso del dovere, coraggio e prontezza di riflessi.

Veronica Ponsiglione scopre droga e materiale per lo spaccio

Riconoscimento individuale per l’agente Veronica Ponsiglione, destinataria di un elogio scritto per un controllo effettuato in viale Nazario Sauro. Fermato un motociclista sorpreso mentre utilizzava il telefono cellulare alla guida, l’agente notò il comportamento nervoso del conducente e un forte odore proveniente dal vano sottosella. L’ispezione consentì di rinvenire 1.300 euro in contanti, due grinder, 33 grammi di marijuana, 14 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. L’uomo fu denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per l’uso del cellulare durante la guida con contestuale ritiro della patente. Il riconoscimento premia il suo spirito di osservazione e la professionalità dimostrata.

Tentato furto di un motociclo, arrestato un evaso dai domiciliari

L’ultimo elogio scritto è stato assegnato al sovrintendente scelto David Barsotti e agli agenti Lorenzo Di Lucido, Veronica Ponsiglione e Jacopo Reali. Intervenuti in piazza Colonnella per un tentativo di furto di un motociclo, gli agenti inseguirono il sospetto fino a via delle Commedie, dove riuscirono a bloccarlo nonostante la forte resistenza e le aggressioni subite. L’uomo, risultato pregiudicato ed evaso dagli arresti domiciliari, danneggiò anche l’auto di servizio durante il trasferimento al comando, ma venne infine arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Livorno. Anche in questo caso il riconoscimento sottolinea la prontezza operativa e la determinazione dimostrate dagli operatori nell’espletamento del servizio.

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