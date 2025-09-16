Coteto piange Sauro, ex portuale e volto noto del quartiere

Ringraziamo la famiglia Corolini, a cui porgiamo le nostre condoglianze, per la disponibilità

La salma sarà esposta nelle Sale del Commiato dell’Svs nella mattina di mercoledì 17 settembre e nel primo pomeriggio fino alle 15. I funerali si terranno sempre mercoledì 17, alle ore 15, al cimitero dei Lupi

Livorno si stringe attorno alla famiglia Corolini per la scomparsa di Sauro Corolini, venuto a mancare all’età di 79 anni nella giornata di martedì 16 settembre. La notizia ha destato profonda commozione: Corolini, ex portuale molto conosciuto nell’ambiente lavorativo e non solo, si è spento improvvisamente mentre stava riposando nella sua abitazione.

Nato a Shangai nel 1946, Sauro viveva da oltre cinquant’anni insieme alla moglie Luana nel quartiere di Coteto, una comunità che lo aveva accolto e che lui stesso frequentava quotidianamente con grande affetto e partecipazione.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona disponibile, dal carattere aperto e genuino, capace di stringere legami sinceri e duraturi. La sua figura resterà legata non solo al lavoro in porto, ma anche al tessuto sociale del quartiere, dove era stimato e benvoluto.

