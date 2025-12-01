Cresce la qualità della vita a Livorno: balzo di 13 posizioni

Questo risultato è una conferma di ciò che aveva già evidenziato la classifica di Italia oggi due settimane fa. Salvetti: "Il 2025 ci regala tanti segni più ma anche numeri più critici come sul fronte sicurezza e raccolta differenziata per i quali chiediamo un impegno maggiore da parte di tutti”

Livorno, Treviso e Pescara sono le realtà che fanno il balzo in avanti più marcato. Nella classifica sulla qualità della vita pubblicata stamani dal Sole 24 ore, Livorno guadagna 13 posizioni attestandosi al 49esimo posto. Questo risultato è una conferma di ciò che aveva già evidenziato la classifica di Italia oggi due settimane fa. Il dato del Sole 24 ore era molto atteso per osservare il riscontro di un lavoro fatto su tanti settori che caratterizzano la qualità della vita nella nostra città. Livorno cresce per Ricchezza e consumi salendo fino al 38° posto su 107 con un incremento di 14 posizioni. Andiamo benissimo per il reddito pro capite e siamo secondi dietro a Como per il più basso tasso di inflazione su prodotti alimentari. Riscontri ottimi per il tasso di disoccupazione giovanile dove siamo tra le migliori 30 realtà italiane e bene anche il Tasso di occupazione che si attesta oltre il 74 % ampiamente sopra la media nazionale.

Sul fronte demografia e società c’è un dato in salita con un bel riferimento in crescita nella qualità della vita delle donne e un’ottima 40° posizione su 107 per la graduatoria di cittadini con almeno un diploma mentre andiamo anche meglio (31 posto) per il numero di anni di studio. Per il tema ambiente si conferma la bella 27esima posizione per l’Ecosistema urbano mentre ci arriva un lusinghiero 19 posto in Italia sulla qualità delle amministrazioni locali. Ottimo il 28° posto nell’indice di salubrità dell’aria a conferma del grande impegno su questo fronte, mentre anche un po’ a sorpresa siamo al 9° posto per il tasso di motorizzazione ovvero numero di auto ogni mille abitanti. Il nostro exploit lo otteniamo però nell’indice Cultura e tempo Libero dove guadagniamo ben 30 posizioni ed entriamo nella top 10 italiana all’8° posto. Da rimarcare in questo ambito il 20° posto per le aree protette, il 19° per la partecipazione elettorale, il 29° per gli ingressi agli spettacoli, la 21esima posizione per la spesa comunale per la cultura e la 30esima per patrimonio museale. Livorno si colloca all’8° posto per l’indice di lettura e al 25° come indice di sportività. Madre natura ci consegna il 4° posto assoluto per il clima secondo 15 parametri naturali. “Il 2025 per Livorno regala tanti segni più – dice il sindaco Luca Salvetti – il Sole 24 ore conferma il trend che avevamo visto in precedenza. Il fatto che siamo tra le realtà che crescono di più insieme a Treviso e Pescara è il segnale che siamo un luogo in particolare fermento. Brilliamo per Reddito e ricchezza e per cultura e tempo libero che sono termometri principali della qualità della vita. Le graduatorie del Sole 24 offrono per tutte le città e anche per Livorno numeri anche più critici che devono farci riflettere e indirizzare il nostro lavoro. La nostra realtà deve ancora fare i conti con gli indici da migliorare sul fronte sicurezza e raccolta differenziata, per i quali chiediamo un impegno maggiore, da una parte, al sistema che segue il controllo del territorio e persegue chi compie reati e, dall’altra, al servizio ambientale e al singolo cittadino nel suo rapporto con il rifiuto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©