Cristiano Lucarelli su Instagram: “La faccia sempre e comunque. Convinto dell’innocenza di mio figlio”

Cristiano Lucarelli scende ancora una volta “in campo” e lo fa in seguito alle accuse piovute su suo figlio Mattia, finito agli arresti domiciliari con il collega Federico Apolloni con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana. L’ex bomber amaranto lo fa con un video che pubblica sul suo profilo ufficiale Instagram (clicca qui per vedere il video integrale) e che commenta con una semplice ma significativa frase: “La faccia sempre e comunque”.

“Eccomi. Pensavate che scappassi, mi nascondessi? Che non ci mettessi la faccia? Mi dispiace deludervi, ma ce l’ho sempre messa per tante cose figuriamoci per una cosa che ho creato io”. Esordisce così l’ex tecnico della Ternana nel video-selfie pubblicato la sera di venerdì 20 gennaio sul suo profilo. “Per un ragazzo che ho educato io – continua CL99 – che ho cresciuto io, al quale io ho trasmesso sempre dei grandi valori, dei valori di grande orgoglio, di tolleranza, di essere contrari ad ogni forma di violenza, soprattutto verso le donne. Se prima ero convinto che mio figlio fosse innocente, dopo aver letto gli atti rafforzo ancora di più l’idea. E inviterei con i commenti a stare calmi perché non è neanche una sentenza di primo grado, siamo alle indagini preliminari”. Il video si chiude con una frase: “Grazie a tutti e ci ritroveremo presto, senz’altro”.

