Crolla la recinzione del gabbione dei Pancaldi

Foto del gabbione inviata da Marco Brilli; nelle successive i due semafori "colpiti" dal vento e la mareggiata alla Terrazza Mascagni di Giorgio Niccolai. Invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Instagram per vedere il video della mareggiata davanti alla Terrazza e all'interno dei Bagni Lido

La fortissima mareggiata in corso ha fatto crollare la recinzione, lato mare, del Gabbione dei Bagni Pancaldi. Invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Instagram per vedere il video della mareggiata davanti alla Terrazza e all'interno dei Bagni Lido

L’allerta arancione per vento e mareggiate, iniziata alle 6 di stamattina, ha portato la Protezione civile comunale a chiudere il viale Italia, tra la Baracchina Bianca e via Forte dei Cavalleggeri, dove è in corso una fortissima mareggiata. Talmente forte che le onde, nel corso della mattina, hanno fatto crollare la recinzione lato mare del Gabbione dei Bagni Pancaldi (foto di Marco Brilli). Da segnalare, causa vento, un semaforo caduto (e messa subito in sicurezza) dell’impianto semaforico tra viale Petrarca-viale Mameli e un semaforo piegato in viale Petrarca. Entrambi in direzione sud. Invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Instagram (cliccate qui) per vedere il video della mareggiata davanti alla Terrazza, di Giorgio Niccolai, e all’interno dei Bagni Lido di Nicola Ganni, che ringraziamo per la disponibilità: “Quando la natura fa queste cose qua non c’è difesa che regga”.

seguono aggiornamenti

Condividi:

Riproduzione riservata ©