Da Livorno a Roma in vespa per partecipare al raduno mondiale
Da sinistra: Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi
Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi sono partiti all'alba lungo la via Aurelia per raggiungere la Capitale dove rappresenteranno il Vespa Club Livorno al grande evento internazionale dedicato agli 80 anni della Vespa
Quattro audaci vespisti del Vespa Club Livorno hanno acceso i motori delle loro storiche scocche in ferro alle prime luci dell’alba diretti a Roma per prendere parte al grande appuntamento internazionale dedicato alla Vespa. Il viaggio, affrontato rigorosamente su strada lungo la via Aurelia, vede protagonisti Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi, uniti dalla passione per le due ruote e dall’orgoglio di rappresentare la città labronica in una delle manifestazioni più prestigiose del mondo vespistico. Dal 25 al 28 giugno, la Capitale ospita infatti “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon”, l’evento che celebra gli 80 anni dello scooter più famoso d’Italia. Per quattro giorni sono attesi decine di migliaia di vespisti provenienti da tutto il mondo con parate, esposizioni, tour ed eventi nel cuore della città, trasformando Roma nella capitale mondiale della Vespa.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.