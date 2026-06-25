Da Livorno a Roma in vespa per partecipare al raduno mondiale

Da sinistra: Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi

Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi sono partiti all'alba lungo la via Aurelia per raggiungere la Capitale dove rappresenteranno il Vespa Club Livorno al grande evento internazionale dedicato agli 80 anni della Vespa

Quattro audaci vespisti del Vespa Club Livorno hanno acceso i motori delle loro storiche scocche in ferro alle prime luci dell’alba diretti a Roma per prendere parte al grande appuntamento internazionale dedicato alla Vespa. Il viaggio, affrontato rigorosamente su strada lungo la via Aurelia, vede protagonisti Valerio Mola, Riccardo Tramonti, Alessio Miovich e Franco Cecchi, uniti dalla passione per le due ruote e dall’orgoglio di rappresentare la città labronica in una delle manifestazioni più prestigiose del mondo vespistico. Dal 25 al 28 giugno, la Capitale ospita infatti “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon”, l’evento che celebra gli 80 anni dello scooter più famoso d’Italia. Per quattro giorni sono attesi decine di migliaia di vespisti provenienti da tutto il mondo con parate, esposizioni, tour ed eventi nel cuore della città, trasformando Roma nella capitale mondiale della Vespa.

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