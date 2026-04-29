Da oggi l’acqua scorre sotto il ponte di viale Caprera

Il 29 aprile alle 13 le ultime due palancole sono state tolte ed ora il canale è definitamente aperto

Da oggi l’acqua scorre sotto il ponte di viale Caprera. Il 29 aprile alle 13, come si legge in un comunicato stampa, le ultime due palancole sono state tolte ed ora il canale è definitamente aperto. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore con delega alle Opere e ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli, dell’assessora con delega alla Mobilità e alla Cura dello Spazio Pubblico e della Città Giovanna Cepparello, dei dirigenti del Settore e degli uffici. I lavori sono iniziati nel 2022 ed hanno avuto varie interruzioni non previste, come lo spostamento di 14 sottoservizi e l’intervento della Sovrintendenza per le spallette storiche da recuperare. Una volta superati gli ostacoli, i lavori sono proseguiti nei tempi previsti. Da lunedì i marmisti inizieranno la rifinitura del ponte e delle spallette fino al completamento dell’intervento. Soddisfatto il Sindaco che ha ringraziato gli uffici comunali, le ditte Intersonda e Panza e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del ponte e alla riapertura del canale ed ha aggiunto: “Abbiamo visto la ditta togliere le ultime due palancole, le due protezioni che tenevano ancora chiuso il canale all’altezza del ponte. Ed ora si va verso la chiusura di questo cantiere con le ultime rifiniture. E’ stato complicatissimo, perché qua sotto passa di tutto, fibre, tubature e altre cose. È stato estremamente complicato, ma l’abbiamo fatto.

L’abbiamo fatto con un po’ di mesi in più rispetto al progetto iniziale, ma c’è un elemento base che caratterizza tutto il nostro lavoro in questi anni, che i cantieri li apriamo, le cose le facciamo, i cantieri li chiudiamo e cambiamo questa città. La trasformiamo. In questo caso il quartiere della Venezia torna ad avere un ponte che era storico e un canale in più che sarà bello per chi ci abita e per chi viene a vivere la città, come ad esempio durante Effetto Venezia”.

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