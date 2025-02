Da Roma a Livorno per conoscere Allegri: “Ho realizzato un sogno”

Ringraziamo Massimo Bencardino e Massimiliano Allegri per la foto

Dopo essere riuscito a farsi autografare la tesi di laurea venendo a Livorno lo scorso ottobre (la lasciò alla famiglia di Allegri che gliel'ha poi rispedita firmata), lo studente stamattina ha conosciuto Max di persona: "Ringrazio il mister e Massimo Ciantelli. Missione compiuta"

Un sogno con la s maiuscola lo aveva realizzato riuscendo a farsi autografare la tesi “Con stima, affetto e simpatia”. Oggi ha realizzato il secondo. Forse ancora più bello, ovvero quello di incontrare l’autore di quell’autografo: Massimiliano Allegri. Vi ricordate Massimo, il laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma che il 10 ottobre scorso era venuto a Livorno da Roma con la speranza di incontrare il mister e farsi autografare la tesi a lui dedicata? Quel giorno il giovane non riuscì ad incontrare “Max”. Tuttavia, grazie a Massimo Ciantelli, al “gancio” Gabriella Carocci e alla famiglia Allegri, era riuscito a ripartire per Roma dopo aver lasciato la tesi con la promessa che gli sarebbe stata poi spedita autografata e così è stato. Lo stesso Ciantelli ieri ha contattato Massimo dicendogli che l’indomani, cioè oggi, Massimiliano avrebbe avuto in programma una partita al circolo di tennis. Il giovane non ci ha pensato un attimo: ieri è partito di nuovo da Roma per Livorno dove ha trascorso la notte per poi stamattina recarsi al circolo di tennis. “Ho assistito al doppio, dopodiché Massimo me lo ha presentato. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere; ho scattato una foto; ho regalato a entrambi una bottiglia di vino e sono ripartito. E’ stato molto disponibile. Per me… missione compiuta”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©