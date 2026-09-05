Delfini al largo del Maroccone, lo spettacolo a pochi metri dalla costa

Un incontro speciale a pochi metri dalla costa di Livorno. È quello fatto da Katia nella mattinata di sabato 5 settembre, quando, all’altezza del Maroccone, ha avvistato un branco di delfini a circa 500 metri dalla costa.

Una presenza che ha regalato uno spettacolo davvero suggestivo: nel video inviato a QuiLivorno.it, della durata di 53 secondi, si vedono i delfini emergere dall’acqua e muoversi tra le onde, con il profilo della costa livornese sullo sfondo.

Nel filmato se ne distinguono almeno quattro, che compaiono in momenti diversi, lasciando intravedere pinne e sagome mentre nuotano in superficie.

Un piccolo spettacolo della natura, proprio davanti alla costa, che Katia ha deciso di condividere con i lettori di QuiLivorno.it.

Il video dell’avvistamento

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