Denny, a due mesi dalla tragedia oggi di nuovo in piazza per chiedere “verità e giustizia”

L'appuntamento per questa nuova manifestazione è oggi, sabato 22 ottobre, alle 17 davanti ai Quattro Mori. Da lì partirà un corteo che percorrerà via Grande per arrivare in piazza della Repubblica

di Giacomo Niccolini

Il ricordo non si affievolisce. Anzi, aumenta e si dilata, si espande e si fa forte come la voglia di chiedere verità e giustizia da parte di tutti i parenti e gli amici di Denny Magina, il giovane morto in circostanze misteriose in via Giordano Bruno nella notte del 22 agosto scorso. A distanza di due mesi un nuovo corteo per non far spegnere le luci su questa tragedia che ha scosso Livorno e i suoi abitanti e che, ancora, necessita di essere definita in tutti i suoi contorni. I carabinieri stanno indagando ormai senza sosta da 60 giorni e i tasselli di questo mosaico devono ancora essere incastrati a dovere per chiarire i contorni di una morte con troppi punti interrogativi.

L’appuntamento per questa nuova manifestazione è oggi, sabato 22 ottobre, alle 17 davanti ai Quattro Mori. Da lì partirà un corteo silenzioso, come specificano gli organizzatori, che percorrerà via Grande per arrivare fino in piazza della Repubblica.

Si torna in piazza dunque a distanza di quasi un mese dopo l’ultimo corteo che vide in prima fila anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti a fianco dei familiari e dei tanti che chiedono “verità e giustizia”.

