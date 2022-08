Deturpato l’arco dei Tre Ponti con una dichiarazione d’amore

Deturpato con una dichiarazione d’amore l’arco dei Tre Ponti. Anzi due archi. La scritta-spray di colore nero è presente sia sull’arco centrale che su quello di destra rispetto alla foto e riporta, diciamo così, il prosieguo della dichiarazione. Non è la prima volta, purtroppo, che viene utilizzato un bene pubblico-simbolo per esprimere il proprio amore verso lui o lei. Ricorderete la pavimentazione del Gazebo imbrattata a dicembre 2021. In quella occasione fu una dichiarazione d’amore intera a deturpare il bene pubblico. Non è dato sapere a quando risalga il gesto ai Tre Ponti, resta il fatto che oggi è toccato ad un altro simbolo della città. Solo pochi giorni fa abbiamo scritto del parco giochi imbrattato alla Terrazza.

