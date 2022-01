Ripulito il pavimento del Gazebo, indagini in corso per individuare l’autore

Ricordate il pavimento del Gazebo imbrattato da una lettera d'amore a dicembre 2021? Il Comune lo ha ripulito

Mediagallery

Ricordate il pavimento del Gazebo imbrattato da una lettera d’amore? Era dicembre 2021 quando ci occupammo della cosa. Non una frase ma, per lunghezza, una vera e propria lettera d’amore che l’autore pensò bene di scrivere proprio sul pavimento della struttura. Ecco, il pavimento è stato ripulito dal Comune (foto Amore Bianco). Ne ha dato notizia anche il sindaco attraverso la propria pagina Fb. Adesso l’augurio di tutti è che il simbolo della Terrazza, per non dire della città, così come gli altri monumenti cittadini, possa non essere più deturpato. Ricordando che alla Terrazza, e in altre parti della città, sono presenti le telecamere. E dalla polizia municipale fanno sapere che sono in corso le indagini per individuare l’autore.