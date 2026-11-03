Diserbo, il lavoro prosegue: 377 chilometri di strade già liberate

I quartieri dove la pulizia è in corso sono: Centro, La Cigna, Torretta, Porta a Terra, Montenero

Aumentano ancora i chilometri di strade interessati dai lavori di diserbo iniziati il 15 settembre dalla ditta Isam Srl che ha l’affidamento del servizio per tre anni. In totale i chilometri di strade presso cui sono state eseguite le operazioni di pulizia dalle erbe infestanti sono 377. Ad oggi le operazioni di diserbo hanno riguardato i quartieri di Corea, Shangai, Leccia, Scopaia, Garibaldi, Bastia-Fiorentina, Sorgenti e Ardenza, Coteto, Benci, La Rosa, Pontino, Salviano, Cappuccini, Collinaia, Magenta, Antignano, Fabbricotti, Stazione, Ospedale, San Marco, San Jacopo, Porta a Mare, Colline, Venezia, Le Sughere, Quercianella, Castellaccio. I quartieri dove la pulizia è in corso sono: Centro, La Cigna, Torretta, Porta a Terra, Montenero. Quattro le squadre al lavoro formate ognuna da cinque persone. E’ prevista una squadra in più in caso di emergenza.

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