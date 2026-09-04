Diserbo, obiettivo città ripulita in 60 giorni: “Budget raddoppiato”

La nuova ditta: "Speriamo di non deludere le aspettative del Comune e dei cittadini". Gli interventi partiranno dalle periferie: previsto anche l’utilizzo del diserbo a vapore. Salvetti: "Il servizio sarà attivo tutto l'anno"

Annunciato dal sindaco, durante una conferenza stampa in Sala Cerimonie, un nuovo appalto della durata di tre anni per risolvere il problema del diserbo in città. La nuova ditta incaricata, si legge in un comunicato stampa, opera già in grandi città come Genova, Roma, Firenze e Lucca. Il nuovo appalto, in fase di affidamento, avrà la durata di 3 anni con un budget raddoppiato rispetto al passato: 451.000 € più iva all’anno per un totale di 1,3 milioni di euro più iva (circa 1,7 milioni di euro totali iva inclusa). I lavori partiranno intorno alla metà di settembre con l’obiettivo di riportare l’intera città alla normalità entro circa due mesi, ossia verso la metà di novembre. Salvetti, prosegue la nota stampa, ha riconosciuto che negli ultimi due anni l’amministrazione non è stata efficace sul diserbo dei marciapiedi, con la conseguenza che si sono create evidenti situazioni di criticità in tutta la città. “Il fallimento è dovuto a due motivi diversi: il primo anno a causa di problemi economici e di gestione delle risorse, mentre il secondo anno per via di intoppi burocratici e lungaggini nell’affidamento del servizio. La vista delle erbe infestanti in alcuni casi ha reso vani agli occhi dei cittadini i tanti investimenti e i 90 cantieri aperti per il recupero urbano”. Il sindaco ha poi aggiunto che “a causa dei cambiamenti climatici, con alternanza di piogge e caldo intenso, la crescita del verde è ormai continua; per questo motivo, il servizio non sarà più stagionale ma attivo tutto l’anno senza interruzioni. I lavori non partiranno dalle zone centrali o dal lungomare, che hanno retto meglio, bensì dai quartieri periferici dove la situazione è più pesante. Invito i cittadini a collaborare inviando segnalazioni all’ufficio Segnalali evitando polemiche”. L’assessora con delega alla Manutenzione, Cura e Incremento del verde in città Giovanna Cepparello ha ribadito che: “Il problema del diserbo ha ormai assunto caratteri strutturali a causa della ‘tropicalizzazione’ del clima, motivo per cui gli strumenti ordinari usati negli ultimi due anni non sono più sufficienti. Avviso i residenti che per permettere i trattamenti in alcune strade potrebbero essere istituiti dei temporanei divieti di sosta di poche ore ogni due mesi circa, e ancora meno in inverno, chiedendo la massima collaborazione nel rispettarli. L’offerta presentata dall’azienda è molto ricca e include anche strumenti innovativi come il diserbo a vapore. A questo punto un intervento regolare diventa basilare, infatti eseguendo il diserbo con costanza durante tutto l’anno, le radici delle piante si indeboliscono, rendendo le infestanti molto più facili da gestire nel tempo rispetto alla situazione attuale in cui le piante sono estremamente forti e strutturate”. L’assessora ha ringraziato gli uffici per l’impegno profuso nel gestire le segnalazioni in questi ultimi mesi di grande affanno. La dirigente alla Manutenzione e Cura della Città Silvia Borgo ha precisato che “gli uffici comunali sono alle battute finali per la formalizzazione dell’aggiudicazione dell’appalto. Gli atti saranno perfezionati durante la prossima settimana, consentendo l’avvio effettivo del servizio nella settimana ancora seguente. Per ottimizzare il lavoro della ditta, sarà necessario un costante affiancamento da parte dei tecnici comunali nel guidare e monitorare l’esecuzione del contratto nei prossimi mesi”. Marco Pedace, procuratore dell’impresa, ha espresso entusiasmo e definisce stimolante la sfida di lavorare per la prima volta a Livorno. “Pur non avendo mai operato prima a Livorno, prometto che l’azienda sarà in grado di riportare la città al decoro che merita entro un limite massimo di 60 giorni. Spero di non deludere le aspettative dell’amministrazione e dei cittadini, visto anche il legame affettivo e sportivo (calcio e basket) che mi lega alla città di Livorno”.

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