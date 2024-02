Due attraversamenti pedonali rialzati in viale della Libertà

I lavori sono in corso

Uno all'altezza della farmacia e uno davanti all'entrata di Villa Fabbricotti. Proseguono da parte del Comune gli interventi mirati all'incremento della sicurezza stradale

Proseguono da parte del Comune gli interventi mirati all’incremento della sicurezza stradale. Dopo la recente installazione dello speed display in via Mondolfi, sono in corso i lavori di realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati. Entrambi in viale della Libertà: uno all’altezza della farmacia e uno davanti all’entrata di Villa Fabbricotti. “Sono due punti critici dal punto di vista dell’incidentalità – spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – e i pedoni che attraversano questa strada, in particolare bambini e ragazzi che frequentano la villa, sono tanti”.

