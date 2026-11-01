Due giovanissimi si fermano ad aiutare una signora caduta

Foto realizzata con l'intelligenza artificiale

"Mia madre era terrorizzata, avranno avuto 17 anni, al massimo, 18. Sono stati gentilissimi". I due ragazzi hanno chiamato i soccorsi e sono rimasti con lei fino all'arrivo della figlia, che ora vorrebbe ringraziarli di persona

Ci sono gesti di umanità e senso civico che meritano di essere raccontati. E soprattutto persone che, anche senza conoscere chi hanno davanti, non esitano a dare una mano. È quello che è successo venerdì 30 ottobre in via Redi, dove una donna è caduta rovinosamente mentre stava camminando. A notarla sono stati due ragazzi che, senza pensarci due volte, si sono fermati per prestarle aiuto. I due hanno chiamato i soccorsi e, soprattutto, non l’hanno abbandonata: sono rimasti accanto a lei fino all’arrivo della figlia, avvertita dell’accaduto. A raccontare la vicenda è proprio la figlia Veronica che attraverso una segnalazione alla redazione vuole rivolgere ai due giovani un ringraziamento speciale. “Erano giovanissimi, avranno avuto 17 anni, al massimo, 18. Mia madre era sola al buio, terrorizzata e piena di sangue. Hanno chiamato i soccorsi e hanno aspettato che arrivassi. Sono stati gentilissimi. Ci piacerebbe ringraziarli di persona”. Chi si riconoscesse nel racconto può contattare la redazione di QuiLivorno.it che farà da tramite per metterli in contatto con la signora.

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