Due livornesi portano Mauritius e Seychelles su Google Maps

Federico Debetto insieme a Diego Giannetti, driver del team, tra i protagonisti della mappatura di oltre 6mila chilometri di strade a Mauritius, quasi 700 alle Seychelles e altri 500 a Rodrigues. E nell’app utilizzata per le riprese ci sono anche messaggi vocali registrati in livornese

Oltre settemila chilometri di strade mappate in un solo mese, nel cuore dell’Oceano Indiano. Dietro un’impresa che ha portato interi arcipelaghi su Google Street View ci sono anche due livornesi: Federico Debetto, CEO di WTI 360, e Diego Giannetti, driver del team. Il progetto, realizzato da un team internazionale di sei persone, ha coperto Mauritius con oltre 6.000 chilometri di viabilità, tre isole delle Seychelles per quasi 700 chilometri e, senza tralasciare le realtà minori, anche Rodrigues, l’isola più piccola e meno conosciuta dell’arcipelago mauriziano, per altri 500 chilometri.

Un mese, tre destinazioni, una sfida logistica

Comprimere una mappatura di questa portata in trenta giorni ha significato incastrare voli, traghetti, permessi, finestre meteo e tempi di ripresa in un unico ingranaggio. Ogni isola ha imposto le sue regole: strade costiere, tornanti interni, villaggi raggiungibili solo in determinate ore. Il risultato è che oggi chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può percorrere virtualmente quelle strade da un browser.

Il software parla livornese

La vera particolarità è che il lavoro è stato realizzato con un’applicazione sviluppata internamente da WTI 360, pensata su misura per la cattura di immagini stradali a 360 gradi: gestione della fotocamera, pianificazione dei percorsi, controllo della qualità del segnale GPS. E qui arriva la chicca. Alcuni messaggi vocali dell’app, quelli che avvisano l’operatore di certi eventi durante la ripresa, sono stati registrati in livornese. Cosi, tra le strade di Mauritius e delle Seychelles, a scandire il ritmo del lavoro c’è stata anche una voce di casa.

E adesso?

“Adesso ci aspetta il periodo delle fiere, che parte il 14 settembre con l’appuntamento di IFTM a Parigi”, racconta Debetto. “Poi con ogni probabilità si riparte verso i Caraibi: ci attendono ad Aruba, e subito dopo a Dominica. Sono zone dove siamo già stati diverse volte, come alle Bahamas, ad Antigua e Barbuda e a Turks and Caicos”.

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