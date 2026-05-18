“Dvd rivenduti”, stop al film sharing per Frusciante
Il cartello apparso in via Magenta
Compromesso lo spirito del libero scambio a seguito di alcuni episodi di uso improprio e rivendita del materiale. A segnare la fine dell'iniziativa un biglietto comparso sul posto
Si chiude anticipatamente l’iniziativa di film sharing nata in via Magenta in memoria di Federico Frusciante, critico e divulgatore cinematografico profondamente legato alla città. Il progetto – ispirato al modello del book sharing e nato accanto a quella che è stata la sua videoteca “Videodrome”, che per anni è stata un punto di riferimento per gli appassionati di cinema – aveva l’obiettivo di creare un piccolo spazio di condivisione culturale aperto a tutti: chiunque poteva prendere un dvd o una videocassetta e lasciarne un altro contribuendo a un continuo scambio gratuito e spontaneo. L’iniziativa aveva inizialmente raccolto curiosità e partecipazione, ma nelle ultime settimane si sarebbero verificati episodi di uso improprio del materiale, con sottrazioni di dvd avvenute al di fuori dello spirito originario del progetto e successiva rivendita degli stessi. Una dinamica che ha finito per compromettere la sostenibilità dello scambio. A chiudere simbolicamente l’esperienza, nelle ultime ore è comparso un biglietto lasciato sul posto. Un epilogo amaro per un progetto nato come omaggio culturale e come spazio di memoria condivisa nel nome del cinema e di Frusciante.
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