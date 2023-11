È livornese il match analyst della nazionale di Spalletti

Archivio FIGC/Getty Images - per gentile concessione

Livornese classe 1988, dal 1 settembre match analyst della nazionale A, Marco Mannucci lunedì lo abbiamo visto in tv festeggiare in campo con il mister e la squadra la qualificazione all'europeo. Bravo Marco, nel Club Italia dal 2016

Di lui ve ne abbiamo già parlato in estate quando gli abbiamo dedicato un articolo come match analyst della nazionale italiana under 20. Oggi vale la pena dedicargli un nuovo articolo in quanto match analyst della nazionale A. Parliamo di Marco Mannucci, classe 1988, livornese, che membro dello staff di Spalletti, lunedì 19 novembre a Leverkusen lo abbiamo visto in tv a festeggiare in campo con il mister e la squadra la qualificazione all’europeo. Una carriera da match analyst quella di Marco, come si apprende dal sito della Figc, iniziata con il tecnico Cristiano Lucarelli prima alla Pistoiese (2014/15) e poi al Tuttocuoio (2015/16). Entrato nel 2016 nel Club Italia con il ruolo di match analyst nelle Nazionali Giovanili e nella Nazionale A Femminile, nel maggio 2023 era nello staff della Nazionale Under 20 finalista nel Mondiale di categoria e dal 1 settembre 2023 è il match analyst della Nazionale A.

