E’ record, i dai e dai campioni di Reazione a catena da 26 puntate

Immagine tratta da Rai Play relativa alla puntata di sabato 26 agosto Da sinistra Marco Voir, 31 anni, Simone Costagliola, 30, e Simone Mariottini, 29

Dal 1 agosto il trio livornese è campione in carica del quiz di Rai 1 e vincendo la puntata di sabato 26 agosto ha stabilito il record di puntate vinte in una sola stagione: 26

QuiLivorno.it ha iniziato a seguirli il 12 agosto, giorno in cui abbiamo dedicato loro il primo articolo. Stiamo parlando dei livornesi Simone Costagliola, 30 anni, Marco Voir, 31, e Simone Mariottini, 29, conosciuti dal pubblico televisivo amante dei quiz tv come I dai e dai. Dal 1 agosto sono il trio campione in carica di Reazione a catena sui Rai 1 che vincendo la puntata di sabato 26 agosto ha stabilito il record di puntate vinte in una sola stagione: 26. “E’ un grande giorno questo per il vostro record, complimenti. Sono qui con noi e resistono” ha commentato il conduttore Marco Liorni al termine della puntata. Quella di domenica 27 agosto sarà dunque la 27a puntata che li vedrà protagonisti. La bravura e la simpatia li ha poi persino portati alla ribalta nazionale su Tv Sorrisi E Canzoni che ha dedicato loro un articolo. “Ovviamente – spiega Simone Costagliola – è stata una cosa inaspettata che ci ha fatto tantissimo piacere. Forse il pubblico si sta affezionando a noi come persone prima che come concorrenti e questo conta tantissimo, più di qualunque montepremi. Vuol dire che un piccolo spazio a livello nazionale ce lo siamo ritagliati e non può che renderci orgogliosi. Ringraziamo Tv Sorrisi e Canzoni e tutti coloro che ci scrivono e commentano sui social e che ci seguono sul nostro profilo Instagram“.

