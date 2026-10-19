“È stato bello poter condividere con tutti voi un’emozione così grande”

Dopo le nozze, per Giuliano e Tiziana è giunto il momento di dire grazie attraverso un messaggio affidato a QuiLivorno.it

Ci sono giornate che restano nel cuore non soltanto per la promessa pronunciata, ma soprattutto per le persone che la rendono indimenticabile. Per Giuliano, storico volto della Torteria Gagarin, e per Tiziana, il matrimonio celebrato sabato 17 ottobre è stato proprio questo: un momento di felicità da vivere insieme alle persone care, circondati da abbracci, sorrisi e tanto affetto. E una volta tolti gli abiti nuziali del grande giorno, per i due sposi è arrivato il momento di dire grazie attraverso un messaggio affidato a QuiLivorno.it: “Vorremmo ringraziare tutti quanti per la vicinanza e l’affetto che ci avete dimostrato nel giorno del nostro matrimonio. È stato bello poter condividere con tutti voi un’emozione così grande. Grazie di cuore”. Parole che raccontano bene il senso della loro festa: la felicità è ancora più bella quando può essere condivisa. E nella fotografia scelta che accompagna il loro messaggio c’è tutta la complicità della coppia: Tiziana sorride all’obiettivo, con i suoi ricci castani, mentre Giuliano le si avvicina per darle un bacio sulla guancia. Un’immagine spontanea, tenera, lontana dalle pose formali, che restituisce un frammento di intimità. Per Giuliano, volto conosciuto e amato da tanti livornesi grazie alla Torteria Gagarin, e per Tiziana, questo è l’inizio di un nuovo capitolo da scrivere insieme. E il loro primo grazie da marito e moglie è anche un modo per restituire, almeno in parte, tutto il calore ricevuto.

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