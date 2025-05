E’ stato il livornese Michele a trovare e consegnare il portafoglio alla polizia

A ritrovare il portafoglio il 30 aprile in piazza Dante, tra l’altro due giorni dopo il compleanno, e a consegnarlo alla polizia ferroviaria è stato Michele Cuchel, livornese di 52 anni, che leggendo l’articolo La polizia riconsegna il portafoglio ad un turista americano si è riconosciuto. Il 30 aprile Michele si era recato alla stazione, come da qualche mercoledì a questa parte, per prendere il treno per Firenze dove sta frequentando un’accademia di doppiaggio quando in terra, davanti ai taxi parcheggiati in piazza Dante, ha notato qualcosa. “Inizialmente mi è sembrato il tesserino di riconoscimento di uno dei tassisti, tant’è che mi sono avvicinato per consegnarlo – spiega il 52enne, che ringraziamo per la disponibilità – Quando invece mi è stato fatto notare che si trattava di un portafoglio allora sono andato all’ufficio di polizia ferroviaria spiegando l’accaduto. Ho perso il treno, prendendo poi il successivo, per sbrigare la pratica ma non importa. Penso di aver compiuto uno di quei gesti che quando ti capita di fare in prima persona un po’ ti commuovono e a me un po’ devo dire che ha commosso. Sono contento che la polizia sia riuscita a rintracciare il turista grazie a questo mio gesto che definirei nobile”.

