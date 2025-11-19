Enorme nido di vespa in via Calzabigi

Agrofauna: "Si tratta di un nido di vespa velutina nigrithorax, detta anche calabrone asiatico. Raccomandiamo di non avvicinarsi e di segnalare la presenza alle autorità competenti"

In via Calzabigi gli alberi si stanno spogliando e, all’altezza del civico numero 91, hanno fatto emergere un nido di vespe. Abbiamo chiesto un parere agli esperti di Agrofauna, che ringraziamo per la disponibilità: “Si tratta di un nido di vespa velutina nigrithorax, detta anche calabrone asiatico. E’ una specie aliena invasiva originaria del Sud-est asiatico, introdotta accidentalmente in Europa nei primi anni 2000. In Italia è presente dal 2012, con espansione soprattutto nelle regioni del Nord e Centro. Impatti principali: predazione delle api mellifere, staziona davanti agli alveari e cattura le bottinatrici indebolendo le colonie con conseguente riduzione della produzione di miele e aumento dello stress per le api. Pericolo per l’uomo: le punture sono potenzialmente pericolose per soggetti allergici. Come riconoscerla: corpo scuro, quasi nero, con banda gialla sull’addome. Zampe gialle, ali scure, più piccola del calabrone europeo. Nidi grandi, spesso sferici, costruiti in alto su alberi o edifici. Cosa fare: non avvicinarsi ai nidi. Segnalare la presenza alle autorità competenti (es. enti fitosanitari, associazioni apistiche). Partecipare a campagne di monitoraggio e contenimento”. Confermate, dunque, le sensazione dei residenti della strada che inviando la foto alla nostra redazione avevano parlato, appunto, di vespa velutina spiegando di aver già provveduto alla segnalazione al Comune.

