Ernesto La Greca trionfa ai Campionati Italiani di Filatelia

Ernesto La Greca

Doppio trionfo, medaglia d'oro e Best in Class, per il presidente onorario del Circolo Filatelico Livornese, il più antico in Italia. Sul podio anche i livornesi Carlo Doria e Paolo Bettarini

Dal 26 al 28 giugno la Federazione delle Società Filateliche Italiane ha organizzato nella cittadina abruzzese di Vasto la Mostra Nazionale di Filatelia Tematica, unica manifestazione di così alto livello calendarizzata nel 2026. Nella Classe Competizione importante affermazione del nostro concittadino Ernesto La Greca – Presidente Onorario del Circolo Filatelico Livornese, il più antico in Italia, fondato nel 1922 – il quale si è aggiudicato la Medaglia d’Oro Grande ed il Premio Speciale “Best in Class” con la sua collezione sviluppata sulle funzioni della Croce Rossa sia durante i conflitti armati che in tempo di pace. Altri due livornesi sui gradini più alti del podio, Carlo Doria e Paolo Bettarini, a conferma che il gotha della filatelia risiede nella città labronica.

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