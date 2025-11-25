Farmacista insegue il ladro e sventa il furto

Quando è suonato l’antitaccheggio Elena è intervenuta: "Ho attaccato un mega rincorsone e una volta fuori gli ho urlato: fermo, fermo, ridammi immediatamente quello che hai preso". Di fronte alla sua determinazione, l’uomo ha restituito la refurtiva (un profumo) ed è andato via

“In quel momento non ho pensato ai rischi. E’ vero poteva anche essere armato. Ma sono così stufa degli episodi che capitano quasi quotidianamente in questa zona, soprattutto verso chi come me lavora al pubblico, che non potevo lasciarlo impunito. Ho pensato: devo fare qualcosa”. A parlare è Elena Morelli, che ringraziamo per la disponibilità, la farmacista della Farmacia Galeno in via Grande che sabato mattina, verso le 10, ha sventato con coraggio un furto nella farmacia in cui lavora. “Stavo servendo al banco, era il turno di un uomo che mi ha chiesto un articolo e me l’ha pagato. Tuttavia mentre stava uscendo il cliente successivo mi ha avvertito di stare attenta perché si era messo qualcosa in tasca”. Quando poco dopo è suonato l’antitaccheggio ecco che Elena è intervenuta: “Ho attaccato un mega rincorsone e una volta fuori gli ho urlato: fermo, fermo, ridammi immediatamente quello che hai preso”. Di fronte alla sua determinazione, l’uomo ha restituito la refurtiva (un profumo) ed è andato via. A quel punto è rientrata: “Ho chiamato il 112, che mi ha messo in contatto con le forze dell’ordine, e poi sono andata a denunciare il fatto ai carabinieri. Il tutto sarà durato circa 2 minuti. Mi sono scusata con i clienti per l’attesa”.

