Federico sul set: “Dustin? Sono più famoso io”. E lo invita a Tarabaralla

“Come hai trovato Dustin? Bene”. “Sei più famoso te o lui? Sono più famoso io ma l’ho tranquillizzato”. Federico Parlanti è uno dei quattro attori della Mayor Von Frinzius e sono sue le divertenti (ma serie) risposte alle domande che l’amico e regista della compagnia teatrale Lamberto Giannini gli rivolge in un video-selfie girato in auto nel pomeriggio del 27 marzo tra una ripresa e l’altra del set cinematografico, in cui è impegnato in questi giorni a Lucca, del film Lucca mortis con, tra gli altri, il due volte premio oscar Dustin Hoffman. Ed è proprio del collega Dustin che parla Federico senza dimenticare che cosa lo attende il 30 e 31 maggio al Goldoni, ovvero Tarabaralla l’ultimo spettacolo dei Von Frinzius. E alla domanda finale di Lamberto: “Dustin verrà, gli hai offerto un biglietto o lo fai pagare?”. “Gratis” risponde Federico. “Sei una persona molto umana te, Federico” chiude il video Lamberto. Già, perché come aveva detto il regista-prof in un recente nostro articolo “quella di questi giorni è stata ed è una cosa spiazzante, bellissima, una botta di vita, ma il nostro obiettivo rimane lo spettacolo Tarabaralla”. Che forse potrebbe vedere in prima fila uno spettatore di eccezione. Staremo a vedere… Ricordiamo che sul set a Lucca sono presenti, oltre a Federico, altri tre attori della Mayor: Andrea, Edoardo e Erika.

