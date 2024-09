“Finalmente Livorno avrà uno skatepark di livello europeo”

Parola di Paolo Virgilio Demurtas, campione del mondo di skateboard freestyle 2024, che ringraziamo per la disponibilità: "La parte più importante, la "bowl", è pronta e secondo me è stato fatto un ottimo lavoro. Intorno sorgerà un'area "street" con ringhiere, rampe, muretti e pedane. Questo skatepark aiuterà tantissimo a far crescere il livello degli amici skaters livornesi"

Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione dello skate park in zona Apparizione. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Virgilio Demurtas, 41 anni, di Livorno, campione del mondo di skateboard freestyle 2024, che ringraziamo per la disponibilità: “La parte più importante, la “bowl”, è fatta. Secondo me è stato fatto un ottimo lavoro. Finalmente Livorno avrà uno skatepark a livello europeo che sono sicuro servirà tantissimo a far crescere il livello degli skaters livornesi. I giovanissimi potranno provare subito le manovre che necessitano quel tipo di curve che poi sono simili a quelle che si trovano negli skatepark olimpici, appunto nella disciplina park. Tutto attorno alla bowl nascerà un’area “street” con ringhiere, rampe, muretti e pedane. Ottimo per tutti gli stili di skateboarding. Lo spazio é abbastanza lontano dal centro abitato così da non disturbare il vicinato con il rumore delle tavole o musica. Insomma, la location é ottima. E ovviamente per le scuole di skateboard é oro perché finalmente ci saranno spazio e strutture per ogni livello. E anche per me sarà un’ottima zona per allenarmi e incontrare gli amici skaters”.

