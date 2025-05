Forzata la “Pandina” di Anpana e rubato il cibo per i gatti

La macchina era parcheggiata in via Magagnini. Il presidente Fantappiè: "Sono rammaricato. E' la prima volta che capita una cosa del genere"

“E’ la prima volta che capita una cosa del genere”. A parlare è Franco Fantappiè, presidente di Anpana, che stamattina ha scoperto il furto. La macchina di servizio, una “Pandina”, era parcheggiata in via Magagnini, zona via Marradi. Ignoti l’hanno aperta e hanno rubato le scatolette, circa 25, e i croccantini destinati ai gatti delle colonie. “Ricompreremo il cibo ma resta il gesto, un brutto gesto” conclude rammaricato Fantappiè, che ringraziamo per la disponibilità.

