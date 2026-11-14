Fotografi in piazza della Repubblica per Livornohenge, ma il sole dà buca

Foto Daniele Pollastrini, che ringraziamo

Andrea Dani aveva annunciato sui social l'appuntamento: alle 16.45 il sole avrebbe dovuto affacciarsi in fondo a via Grande, regalando uno spettacolo suggestivo. Ma le nuvole hanno rovinato tutto e i fotografi sono rimasti a bocca asciutta

Macchine fotografiche pronte, obiettivi da almeno 200 millimetri e sguardi rivolti verso via Grande. Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, diversi appassionati di fotografia si sono ritrovati in piazza della Repubblica per immortalare Livornohenge, il particolare fenomeno in cui il sole si allinea con via Grande, creando un suggestivo gioco di prospettive e luci (il nome viene da Manhattanhenge, o solstizio di Manhattan, un evento astronomico e urbanistico che si verifica a New York quando il sole, al tramonto o all’alba, si allinea perfettamente con la griglia stradale orientata a est-ovest del distretto di Manhattan). L’appuntamento era stato lanciato sui social da Andrea Dani, che aveva indicato anche l’orario esatto del fenomeno. “Oggi, 14 novembre, è quel giorno lì… Livornohenge”, aveva scritto, spiegando che, tempo permettendo, il sole si sarebbe affacciato in fondo a via Grande intorno alle 16.45, illuminando tutta la strada prima di scomparire all’orizzonte. Dani aveva suggerito anche come prepararsi allo scatto: “Portatevi uno zoom (almeno 200 mm) e posizionatevi in Piazza della Repubblica per godervi lo spettacolo”. Ma il grande protagonista annunciato ha deciso di non presentarsi. Proprio nella fascia oraria prevista, infatti, l’orizzonte è rimasto coperto dalle nuvole. Niente raggi di sole, nessun allineamento spettacolare e soprattutto nessuna fotografia da portare a casa. Per i circa 30 fotografi arrivati in piazza è arrivata così una piccola delusione: il cielo ha tenuto il sipario chiuso, lasciando Livornohenge soltanto sulla carta. Per fortuna, la natura non concede una sola occasione e gli appassionati potranno riprovarci alla prossima data utile: il 27 gennaio.

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