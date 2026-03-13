Geometri livornesi, nasce un gruppo di confronto tra colleghi

L’obiettivo è condividere esperienze, dubbi e soluzioni per riuscire a garantire ai cittadini un prodotto finale sempre più chiaro, certo e sicuro

Si riuniscono i geometri livornesi. In un periodo storico in cui le norme di settore stanno cambiando in modo spesso caotico e disordinato, da un semplice aperitivo tra amici ed ex compagni di scuola è nato un gruppo di colleghi – oggi circa cento – che quotidianamente si confrontano per cercare di orientarsi nel labirinto di leggi e regolamenti che disciplinano il mondo dell’edilizia.

L’obiettivo è condividere esperienze, dubbi e soluzioni per riuscire a garantire ai cittadini un prodotto finale sempre più chiaro, certo e sicuro. Il tutto in pieno spirito collaborativo, con uno sguardo rivolto alla crescita della nostra città. E, perché no, anche con un pizzico di goliardia e spensieratezza, come è successo proprio nella serata di giovedì 12 marzo.

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