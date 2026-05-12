Manuel e Gianluca sposi: “Grazie a tutti per gli auguri”

Ringraziamo Manuel e Gianluca per la disponibilità

Il cantante di Amici 2006 e l'imprenditore si sono uniti in matrimonio circondati dall’affetto di amici e familiari. Una storia d’amore lunga e discreta, culminata in una cerimonia che celebra libertà e complicità

“Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno condiviso con noi questo giorno così speciale, accompagnandoci con affetto e partecipazione in un momento che porteremo per sempre nel cuore. Un ringraziamento particolare al presidente Stefano Bandecchi, che ha celebrato la nostra unione civile e ha contribuito a coronare il nostro sogno, rendendo questa giornata ancora più emozionante e indimenticabile. Grazie a tutti per l’amore, la vicinanza e gli auguri che ci avete dedicato”. Il matrimonio tra Manuel Aspidi e Gianluca Di Liberti ha rappresentato un momento molto emozionante per la coppia e per tutti coloro che li seguono da anni. L’unione civile è stata celebrata il 10 maggio nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno davanti ad amici e familiari. Manuel, cantante conosciuto dal grande pubblico grazie alla partecipazione all’edizione 2006 del talent show Amici, ha più volte raccontato quanto sia importante vivere i propri sentimenti con autenticità e senza timore dei giudizi. Accanto a lui, Gianluca, imprenditore. Negli anni la coppia ha affrontato anche critiche e commenti offensivi sui social, scegliendo però di rispondere sempre con eleganza e serenità. E il loro “sì” è diventato anche un messaggio positivo di libertà e complicità.

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