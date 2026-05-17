Giorgia, dal Liceo Cecioni alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

Dalla formazione al Liceo Artistico alla laurea con 110 e lode alla NABA di Milano, Giorgia Checcucci consolida un percorso artistico internazionale attraverso mostre, ricerca e sperimentazione: la sua installazione Māyā, nata tra Cave del Predil, Livorno e Milano, approda oggi nei circuiti contemporanei dopo le esperienze tra Triennale Milano, Milano Bicocca e Castel Sonnino

Dalla formazione al Liceo Artistico Francesco Cecioni di Livorno fino alla dimensione internazionale della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, il percorso di Giorgia Checcucci si sta affermando come una delle esperienze emergenti della giovane ricerca artistica contemporanea italiana, mantenendo un forte legame con Livorno e con i paesaggi che alimentano la sua pratica. L’artista ha recentemente concluso il corso internazionale in lingua inglese Painting and Visual Arts presso NABA conseguendo la laurea con il massimo dei voti (110 e lode). La tesi, sviluppata attraverso un progetto installativo di ricerca, ha inoltre ricevuto un riconoscimento speciale da parte della commissione accademica per il valore sperimentale del lavoro. Nel corso degli studi, Giorgia Checcucci ha svolto uno stage curriculare presso Triennale Milano tra settembre e dicembre 2025, esperienza che ha contribuito ad approfondire il dialogo tra pratica artistica, spazio espositivo e ricerca curatoriale. Parallelamente all’attività accademica, l’artista è stata selezionata per partecipare alla mostra internazionale Sauna, ospitata nel distretto di Milano Bicocca tra dicembre 2025 e gennaio 2026. In quell’occasione è stata presentata come “giovane artista internazionale” attraverso l’installazione Māyā, opera che sintetizza la direzione della sua ricerca e che ha trovato successivamente una prima collocazione sperimentale anche a Livorno, negli spazi della spiaggia di Castel Sonnino. L’opera nasce da un’indagine sviluppata attraverso materiali, immagini e memorie raccolte in tre luoghi profondamente legati alla costruzione identitaria dell’artista — Cave del Predil, Livorno e Milano — trasformati in ambienti percettivi capaci di mettere in relazione esperienza personale, paesaggio e trasformazione della materia. Da maggio a ottobre 2026, Māyā sarà inoltre esposta a Roma all’interno di un progetto dedicato alla ricerca contemporanea presso Bosco di Alberico, nell’area dell’Appia Antica, dove prenderà forma una galleria diffusa “en plein air” dedicata al dialogo tra arte, natura e sperimentazione. “La mia ricerca artistica si sviluppa come un’indagine sulla relazione tra percezione, materia e ambiente”, afferma Giorgia Checcucci. “Attraverso materiali instabili e processi di stratificazione cerco di interrogare il rapporto tra memoria, trasformazione e presenza fisica dello spazio. Il luogo diventa così parte attiva nella costruzione dell’esperienza percettiva”. La pratica dell’artista si muove tra installazione, percezione spaziale e sperimentazione materica, mantenendo una forte attenzione al rapporto tra territorio, memoria e dimensione fisica dell’esperienza contemporanea. Il percorso di Giorgia Checcucci contribuisce oggi a proiettare Livorno all’interno delle nuove reti della ricerca artistica contemporanea, portando il paesaggio, l’identità e la memoria del territorio in contesti espositivi e culturali di respiro internazionale.

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